Großaufträge bescheren Rüstungskonzern Hensoldt Umsatzplus

München (Reuters) - Großaufträge unter anderem für den Eurofighter haben dem Münchner Rüstungskonzern Hensoldt im Corona-Jahr ein Umsatzplus beschert.

Die Erlöse kletterten um 8,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Auftragsbestand bei dem Hersteller von Sensortechnologie liege inzwischen bei 3,4 Milliarden Euro - das ist 55 Prozent mehr als vor Jahresfrist und so viel wie nie zuvor. Auch für das laufende Jahr zeigte sich Firmenchef Thomas Müller zuversichtlich. Allein bis Jahresende seien Aufträge in Milliardenhöhe zu erwarten. "Wir haben einen Superzyklus in der Verteidigungsindustrie."

Der Gewinn stieg wegen Anlaufeffekten in der Frühphase von Großprojekten um 1,7 Prozent auf 219 Millionen Euro. Für das laufende Jahr sagt die ehemalige Airbus-Tochter ein weiteres Umsatzplus auf 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro vorher. Die bereinigte Gewinnmarge solle mit etwa 18 Prozent stabil bleiben. An der Börse kamen die Zahlen gut an: die Aktien legten bis zu vier Prozent zu.

Hensoldt stellt unter anderem Radarsysteme für Flugzeuge, Panzer oder Kriegsschiffe her. Die Bundesregierung hatte sich im Dezember für 450 Millionen Euro eine Sperrminorität bei dem Rüstungszulieferer gesichert und das vor allem mit der Bedeutung des Unternehmens für die Bundeswehr begründet.