Großbritannien gibt grünes Licht für Reisende aus Deutschland

London (Reuters) - Reisende aus Deutschland, Österreich und einigen anderen europäischen Ländern dürfen ab Sonntag wieder ohne Quarantäneauflagen nach Großbritannien reisen.

Die Regierung in London stufte die Länder am Donnerstag nach ihrem Corona-Ampelsystem auf Grün. Das bedeutet, vor und nach der Einreise ins Vereinigte Königreich gibt es nur die Pflicht zu Corona-Tests. Die für die Briten wichtigen Urlaubsländer Spanien und Frankreich sind in der Warnstufe Gelb. Das bedeutete für Frankreich eine Lockerung, nachdem das Land Mitte Juli in die Kategorie "Amber plus" eingestuft worden war, sodass auch Geimpfte nach der Rückkehr in Quarantäne mussten. Jetzt sind sie wieder davon ausgenommen. Es gab Spekulationen, auch über Spanien werde die Verschärfung verhängt, was eine Welle vorzeitiger Rückreisen ausgelöst hätte.

Der britische Verband der Fluggesellschaften kritisierte, Großbritannien sei weiterhin strenger und öffne sich langsamer als die anderen europäischen Länder. "Das ist erneut eine verpasste Gelegenheit", erklärte Airlines UK. Die Sommersaison nähere sich ihrem Ende, ohne dass der internationale Reiseverkehr die erhoffte Öffnung erlebt habe. Der Chef von British Airways, Sean Doyle, monierte, es seien viel mehr Länder auf der Roten Liste als bei den europäischen Nachbarn. So wird die Türkei, ebenfalls ein wichtiges Reiseziel, rot eingestuft. Das bedeutet nach der Rückkehr die Pflicht, sich für zehn Tage in eine Quarantänehotel zu begeben. Die Kosten dafür erhöhte die Regierung um 60 Prozent auf umgerechnet knapp 2700 Euro pro Person.