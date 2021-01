Großbritannien plant Szenarien für Ausstieg aus Lockdown für Anfang März

London (Reuters) - Die britische Regierung will ihren Plan für einen Ausstieg aus dem Lockdown in der Woche ab 22. Februar vorlegen.

Dann kämen die Abgeordneten aus ihrer Sitzungspause zurück, kündigte Premierminister Boris Johnson vor dem Unterhaus in London an. Mitte Februar werde das Bild der Lage vermutlich klarer sein. Im Moment sei es zu früh zu sagen, wann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden könnten. Man habe noch nicht genügend Daten. "Wir sind weiterhin in einer gefährlichen Situation."

Es sei deshalb nicht möglich, die Schulen des Landes bereits im Februar zu öffnen. Er hoffe aber, dass es mit Hilfe der Impfungen möglich sei, den Präsenzunterricht zum 8. März wieder aufzunehmen. Dann könnten womöglich auch weitere Lockerungen bei den Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorgenommen werden. Allerdings werde die Regierung noch am Mittwoch strengere Grenzregeln beschließen. Der Innenminister werde härtere Maßnahmen ergreifen für Länder, die wegen der Ausbreitung der Corona-Mutanten auf der Roten Liste stünden, sagte Johnson. Dauerhafte Grenzschließungen seien aber keine Lösung.

In Großbritannien ist die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Menschen auf über 100.000 gestiegen. Johnson äußerte sich zugleich zuversichtlich, dass sich die Lieferungen mit Impfstoffen nach Großbritannien beschleunigen würden. Die Beschaffung von Impfstoff bleibe eine internationale Aufgabe, und die britische Regierung werde dabei weiterhin eng mit der Europäischen Union zusammenarbeiten. Er sei allerdings froh, dass sein Land nicht mehr Teil des EU-Impfprogramms sei. Großbritannien sei in der Lage gewesen, es besser zu machen.