Grüne mit 86 Prozent für Ampel-Koalition im Bund

Berlin (Reuters) - Der Bildung der ersten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund steht nichts mehr im Wege.

In einer Ur-Abstimmung sprachen sich rund 86 Prozent der rund 125.000 Grünen-Mitglieder für den Koalitionsvertrag aus, wie die Partei am Montag mitteilte. Insgesamt hätten sich 57 Prozent der Mitglieder an der Abstimmung beteiligt, teilte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner mit. Bei der SPD und der FDP hatten Parteitage bereits am Wochenende zugestimmt. Damit kann der Koalitionsvertrag am Dienstag unterschrieben werden. Die Bildung der Bundesregierung ist für Mittwoch geplant. Dann wollen SPD, Grüne und FDP im Bundestag den SPD-Politiker Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen.