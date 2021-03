Guide Michelin 2021 listet 310 Sterne Restaurants - 29 neue Namen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gourmetköche kochen auch in Pandemie-Zeiten sterne-würdig: Am Freitag ist auf einer digitalen Präsentation der neue Guide Michelin für Deutschland präsentiert worden, der insgesamt 29 neu ausgezeichnete beziehungsweise aufgestiegene Restaurants enthält. Insgesamt listet der neue Restaurantführer 310 Sterne-Restaurants auf, darunter 1 neues Drei-Sterne-Restaurant, 3 neue Zwei-Sterne-Restaurants und 25 neue Restaurants mit einem Stern. Im Vorjahr hatte der Restaurantführer 308 Sterne-Restaurants enthalten.

Spitzenreiter unter den "Neuen" und mit drei Sternen in der Gruppe von zehn deutschen Restaurants dieser Kategorie ist das Restaurant temporaire - Schwarzwaldstube in Baiersbronn. Drei Restaurants schafften es, mit einem zweiten Stern in die zwei-Sterne-Gastronomie Deutschlands aufzusteigen, in der nunmehr 41 Restaurants aufgelistet sind. Dabei handelt es sich um das Esplanade in Saarbrücken, das Goldberg in Fellbach und das Ösch Noir in Donaueschingen. Außerdem verliehen die Inspektoren 25 Restaurants erstmals einen Stern. Damit gibt es in der neuen Ausgabe des Guide Michelin für 2021 insgesamt 259 Restaurants mit einem Stern. Insgesamt 53 Restaurants haben einen Grünen Stern, mit dem Nachhaltigkeit ausgezeichnet wird. Unter ihnen haben 35 die Auszeichnung neu erhalten.

Die Auszeichnungen kamen für viele der neu ausgezeichneten Sterneküche als Lichtblick nach einem Jahr voller Schatten: "Es war ein verrücktes Jahr", war immer wieder zu hören, einem jungen Küchenchef kamen vor Freude sogar die Tränen. "Das war wahrscheinlich die beste Nachricht der letzten zwölf Monate", sagte Philipp Kovacs über seinen zweiten Stern für das Goldberg./DP/jha/