Gute oder schlechte Nachrichten: Sell the News

COVID-19 und die deshalb zunehmenden Restriktionen fachen die Sorge vor einer erneuten Eintrübung der Wirtschaft und Ertragslage der Unternehmen an. Selbst Microsoft geht trotz robuster Ergebnisse schwächer in den Handel. Dass der Vorsprung von Biden schrumpft, facht außerdem die Angst vor einem zu engen Wahlausgang an. Eine Anfechtung der Ergebnisse würde den Aktienmarkt belasten. Viele Investoren sitzen somit am sicheren Ufer, was zu einer dünnen Liquidität führt und die Kursausschläge hebelt.