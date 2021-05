H.I.G. Capital beteiligt sich an der Infratech Bau GmbH

H.I.G. Capital („H.I.G.“), eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 36 Milliarden Euro, gibt den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Infratech Bau GmbH („Infratech“, „Unternehmen“) bekannt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde durch ein H.I.G. verbundenes Unternehmen unterzeichnet. Infratech ist einer der führenden Generalunternehmer von Infrastrukturdienstleistungen für den fiber-to-the-home (FTTH) Breitbandausbau und ermöglicht Gigabit-Internet für Haushalte und Unternehmen in Deutschland. Die Transaktion bedarf noch der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Infratech baut im Auftrag öffentlicher und privater Betreiber in Deutschland komplexe FTTH-Netze mit hochqualifizierten Mitarbeitern und einem etablierten Partnernetzwerk. Gegründet im Jahr 2007 mit Sitz in Meppen (Deutschland), ist das Unternehmen in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hat Tausende von Haushalten und Unternehmen in Nord- und Westdeutschland mit High-Speed-Internet verbunden. Die Gründer und Geschäftsführer von Infratech, Gregor Klaßen und Andreas Muchall, werden das Unternehmen weiterhin leiten und behalten einen bedeutenden Unternehmensanteil.

Gregor Klaßen, Gründer und Geschäftsführer von Infratech, kommentiert: „Wir freuen uns, Infratech zu einer führenden Plattform für den Aufbau von FTTH-Netzen weiterzuentwickeln. Infratech begrüßt H.I.G. als erfahrenen und praxisorientierten Partner, der uns bei unseren ehrgeizigen Zielen mit finanziellen Mitteln und langjähriger Erfahrung in der Weiterentwicklung von unternehmergeführten Geschäften unterstützen wird. Die Beteiligung von H.I.G. ermöglicht uns, unsere Präsenz in Deutschland weiter zu stärken.“

Andreas Muchall, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, erklärt: „Wir haben mit H.I.G. einen starken Kapitalgeber gefunden, der es uns ermöglicht, die hochwertigen Leistungen für unsere Infrastrukturkunden weiterhin anzubieten und unser Unternehmen weiter auszubauen. Unsere Spezialisierung und Erfahrung sowie die hohe Qualität der Mitarbeiter von Infratech bilden weiterhin die Grundlage für unseren Erfolg im deutschen FTTH-Markt.“

Dr. Holger Kleingarn, Geschäftsführer von H.I.G. Capital, ergänzt: „Der FTTH-Markt weist im Rahmen der Digitalisierungsanstrengungen in Deutschland ein enormes Wachstumspotenzial auf. Gemeinsam mit dem Managementteam wollen wir die Position von Infratech als eines der führenden unabhängigen Unternehmen von FTTH-Infrastrukturleistungen organisch und durch ausgewählte Zukäufe bundesweit weiter ausbauen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den beiden Gründern und Geschäftsführern des Unternehmens, Gregor Klaßen und Andreas Muchall.“

Die Parteien haben über weitere Details der Transaktion Stillschweigen vereinbart.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 36 Milliarden Euro*. Sitz der Gesellschaft ist Miami. Weitere US-Niederlassungen befinden sich in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York und San Francisco. In Europa ist H.I.G. Capital in Hamburg, London, Madrid, Mailand und Paris vertreten. Weitere Zweigstellen gibt es in Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen, sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CDOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance). H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G.-Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 27 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

* Auf Basis der von H.I.G. und ihren Tochtergesellschaften verwalteten Gesamtkapitalzusagen.

