Handwerksverband fordert von Politik Hilfe wegen Problemen mit Bauholz

Berlin (Reuters) - Der Handwerksverband ZDH fordert wegen einer Materialknappheit und massiver Preissteigerungen bei Baumaterialien die Politik zum Handeln auf.

Im Handwerk brenne die Hütte, sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer am Dienstag. "Die Politik ist aufgefordert, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um hier Abhilfe zu schaffen." Konkrete Beispiele nannte er aber nicht. "Bei unseren Betrieben regieren mittlerweile Verzweiflung und Wut, besonders mit Blick darauf, dass aus deutschen Häfen Containerschiffe vollbeladen mit Holz in Richtung USA auslaufen, während unsere Betriebe wegen der Lieferengpässe und Preisturbulenzen auf Kurzarbeit oder gar Entlassungen zusteuern. Wenn wir diese Entwicklung nicht in den Griff bekommen, dann bedeutet das Stillstand bei Eigenheimen, Wohnungsbauprogrammen und energetischer Sanierung. Hier besteht dringend und unmittelbar Handlungsbedarf."

Das CDU-geführte Bundeswirtschaftsministerium hatte Ausfuhrbeschränkungen bei Bauholz aber bereits am Montag eine Absage erteilt. "Exportbeschränkungen sind in aller Regel nicht das geeignete Mittel, um Knappheiten zu beheben." Laut "Handelsblatt" sprechen sich aber mehrere SPD-Wirtschaftsminister aus den Bundesländern für temporäre EU-Exportbeschränkungen für Holz und andere Rohstoffe aus, um die heimische Wirtschaft zu schützen. Andere Länder seien aber dagegen.

Am Mittwoch ist einem Insider zufolge eine Sonderkonferenz der Länder mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geplant. Dabei könnte auch das Thema Rohstoffe angesprochen werden. Auf der Tagesordnung stünden aber vor allem Corona-Themen, etwa zu den Wirtschaftshilfen und der Debatte über weitere Öffnungen.