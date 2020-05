Hang Seng Index: Zu hohe Hürde

Der Hongkonger-Leitindex Hang Seng nähert sich mit großen Schritten seiner markanten Hürde von rund 25.000 Punkten an und könnte an dieser Marke angesichts der weltweiten Entwicklung an den Börsen zunächst abprallen. Jetzt gilt es in der bevorstehenden Abwärtsphase die potenziellen Sprungbretter für eine mögliche Gegenbewegung abzustecken.

Übergeordnet steckt der Index Hang Seng seit Anfang 2018 in einem intakten Abwärtstrend fest. Der Vorstoß der Bullen zu Beginn dieses Jahres mit einem Verlaufshoch bei 29.200 Punkten wurde recht schnell durch den Corona-Kurssturz abgewürgt und führte zu dem letzten Ausverkauf auf 21.139 Punkte abwärts. Seit Mitte März läuft aber wieder eine deutliche Gegenbewegung, diese reichte bislang knapp an 25.000 Punkte und somit das Doppeltief aus 2018/2019 heran. Doch genau dieses Niveau dürfte nun für einen satten Rücksetzer sorgen.

Abgaben zunächst auf ein Niveau von 24.345 Punkten kämen nicht überraschend, darunter müsste zwangsläufig mit einem Test von 24.000 Punkten gerechnet werden. Aus technischer Sicht lässt sich aber ein potenzielles Sprungbrett für die Wiederaufnahme der Erholungsbewegung erst an 23.483 bzw. 22.565 Punkten ableiten.

Gelingt es dagegen für einen nachhaltigen Monatsschlusskurs oberhalb von 25.000 Punkten zu sorgen, könnte die Anfang März gerissene Kurslücke zwischen 25.578 und 26.038 Punkten ins Visier genommen werden. Höhere Notierungen als die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich von 26.400 Punkten dürften aber selbst bei einem bullischen Szenario nicht vorkommen. Was wir jetzt sehen, ist die Antwort auf die vorherige Erholungsphase seit Mitte März, diese könnte am 61,8 % Fibonacci-Retracement und somit dem zuletzt genannten Stützungsniveau enden.

Hang Seng (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 25.000 // 25.249 // 25.521 // 25.995 // 26.400 // 26.805 Unterstützungen: 24.000 // 23.483 // 23.271 // 22.756 // 22.519 // 22.318

