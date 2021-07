HANNOVER RÜCK - Aktie nimmt Widerstand ins Visier

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 144,000 € (XETRA)

Durch die Unwetter der vergangenen Tage gerieten die Rückversicherer wieder in die Schlagzeilen. Wie ist die charttechnische Situation bei der Aktie der Hannover Rück einzustufen aktuell?

Hier muss sie drüber!

Nach der kräftigen Erholungsbewegung im Frühjahr setzte die Aktie in den vergangenen Wochen wieder deutlich zurück. Innerhalb dieser Korrekturbewegung wurde annähernd das 61,8 %-Retracement der vorherigen Aufwärtswelle abgearbeitet.

Ausgehend von dieser Unterstützungszone im Bereich um 140 EUR konnte sich die Aktie zuletzt wieder stabilisieren. EMA50 und EMA200 notieren aktuell beide im Bereich um 145 EUR und fungieren als kurzfristig relevante Widerstandszone auf der Oberseite.

Sollte diese Zone in den kommenden Tagen per Tagesschluss überwunden werden können, wäre der Weg kurzfristig frei in de Bereich um 150 EUR. Dort befindet sich der Abwärtstrend seit dem Februarhoch. Gelingt es den Käufern diese Widerstandszone ebenfalls zu überwinden, wäre der Weg frei Richtung Februarhoch. Unterhalb von 145 EUR kann hingegen ein erneutes Abdriften unter die 140 EUR-Marke nicht ausgeschlossen werden.

Hannover Rück Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)