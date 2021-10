HAPAG-LLOYD - Startet die Aktie wieder nach oben durch?

Die Korrektur der vergangenen Wochen brachte die Aktie zurück an die Zwischentiefs aus dem Juli, wo wir jetzt eine Stabilisierung sehen. Dabei zeigen sich durchaus Konturen einer Bodenbildung in Form eines Rounding Bottom oder sogar einer inversen SKS. Die markante Widerstandszone findet die Aktie jetzt bei 186,60 - 190,00 EUR: Dort laufen ein Horizontalwiderstand, die Nackenlinie der iSKS (schwarz) und der EMA50 zusammen. Es handelt sich also um die kurzfristig zentrale Hürde.

Neues Kaufsignal bei Ausbruch

Gelingt der Aktie eine nachhaltige Rückkehr über 190 EUR, werden neue Kaufsignale aktiv. Dann könnte die Abwärtskorrektur der letzten Wochen beendet sein und eine neue Aufwärtsbewegung starten. Neben dem Zwischenziel bei 206 - 208 EUR liegen weitere Anlaufpunkte bei 235 und 245 EUR.

Ohne ein Kaufsignal könnte sich die Bodenbildung noch weiter hinziehen, sogar ein Test des EMA200 wäre denkbar. Erst wenn es zu einem nachhaltigen Rückfall unter 161 EUR kommt entstehen größere Verkaufssignale. Dann könnte eine mittelfristige Abwärtsbewegung in Richtung 130 EUR eingeleitet werden.

Fazit: Das Verhalten an der Widerstandszone bei 186,60 - 190,00 EUR sollte jetzt genau beobachtet werden. Erzwingen die Käufer hier ein Signal zu ihren Gunsten, könnten weiter steigende Notierungen in den kommenden Wochen möglich werden.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)