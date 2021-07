Hauck & Aufhäuser belässt LPKF Laser auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Auch wenn der Laserspezialist darüber informiert habe, dass sich ein Großauftrag für seine Lide-Technologie verzögern werde, so werde er ihrem Verständnis nach aber dennoch in diesem Jahr erwartet, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Umsatz werde der Auftrag sich daher 2021 zwar nicht mehr bemerkbar machen, doch habe LPKF ihn bislang auch nicht in die Jahresziele eingearbeitet gehabt./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 08:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 08:18 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.