Hauck & Aufhäuser hebt New Work auf 'Buy' - Ziel 325 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat New Work nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 220 auf 325 Euro angehoben. Das Karrierenetzwerk habe eine starke Profitabilität ausgewiesen und die Talsohle durchschritten, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die Ziele für dieses Jahr zu erreichen und im Jahr 2022 zu Wachstum im zweistelligen Prozentbereich zurückzukehren. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2021 bis 2023./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2021 / 08:19 / MEZ

