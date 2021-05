Hausärzte erhalten ab 25. Mai Impfstoff von Johnson & Johnson

BERLIN (dpa-AFX) - In der letzten Maiwoche sollen die Hausärzte in Deutschland erstmal Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten. "Der Bund wird für die Woche vom 25. bis 30. Mai rund 1,6 Millionen Dosen von Biontech , etwas mehr als 500 000 Dosen von Johnson & Johnson und voraussichtlich 600 000 von Astrazeneca bereitstellen", teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KVB) den Praxen in einer Mitteilung mit, über die die "Rheinischen Post" (Dienstag) berichtet. Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat den Vorteil, dass er mit einer Dosis auskommt./zeh/DP/zb