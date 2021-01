HeidelbergCement – Stark gestiegen

Die Aktie der HeidelbergCement AG wurde in dieser Woche von positiven Nachrichten regelrecht beflügelt und konnte bislang um über 11 Prozent zulegen. Allerdings stößt der Wert aus technischer Sicht nun auf gewisse Hürden, die durchaus für einen Pullback sorgen könnten.

Insgesamt allerdings kann der seit Mitte März laufende Aufwärtstrend weiter verfolgt werden, auch gelang es zum Jahresende 2020 einen dreijährigen Abwärtstrend zu beenden und zuletzt über den Widerstand von rund 63,00 Euro zuzulegen. Dieser Gemengelage dürfte auf mittelfristiger Sicht weitere Gewinne zusichern, allerdings erst nach einer zwischengeschalteten Pause in der laufenden Rallye. Am aktuellen Kursniveau begrenzt nämlich der Trendkanal weitere Zugewinne im Wertpapier von HeidelbergCement. Dafür aber hat sich die Aktie auf der Unterseite eine mächtige Unterstützungsbasis aufgebaut, sodass nach einem Rücksetzer schon bald wieder frische Long-Ansätze ermöglicht werden.

Abpraller wahrscheinlich

Übergeordnet wird auf mittelfristiger Basis die HeidelbergCement-Aktie weiter im Aufwind gesehen, die nächsten Ziele lassen sich zwischen 70,00 und 71,52 Euro ableiten. Allerdings könnte es im Bereich des aktuellen Kursniveaus sowie an der oberen Trendkanalbegrenzung zu einem temporären Rücksetzer kommen, dieser könnte sogar auf 63,00 Euro abwärts reichen. Spätestens in diesem Bereich dürften wieder Schnäppchenjäger zuschlagen und die Aktie stabilisieren. Sollte dieses Unterfangen jedoch nicht gelingen und HeidelbergCement weiter durchrutschen, käme dies einem kurzzeitigen Verkaufssignal in Richtung 59,60 Euro gleich. Aber erst bei einem Trendbruch dürften sich auf Sicht der nächsten Monate weitere Verluste anschließen.

Widerstände: 68,62 / 70,00 / 70,38 / 71,98 / 72,68 / 73,52 Euro

Unterstützungen: 66,88 / 65,38 / 63,00 / 62,93 / 61,22 / 58,14 Euro

HeidelbergCement in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.11.2019 – 07.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006047004

HeidelbergCement in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.01.2015 – 07.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006047004

