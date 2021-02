HEIDELBERGER DRUCK - Aktie mit fahrplanmäßiger Korrektur

Heidelberger Druckmaschinen AG - WKN: 731400 - ISIN: DE0007314007 - Kurs: 1,313 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung aus der vergangenen Woche ("HEIDELBERGER DRUCK - Aktie nach Zahlen gefragt") lautete wie folgt: "Nach der Auflösung der bullischen Flaggenformation steigt die Aktie heute direkt in den Widerstandsbereich um 1,50 EUR an. Hier ist zunächst mit Gewinnmitnahmen und dem Beginn einer mehrtägigen Konsolidierungsphase zu rechnen. Der Bereich um 1,37 EUR fungiert nun als kurzfristig relevante Unterstützung die für einen möglichen Einstieg in Frage kommt, ebenso wie der Bereich um 1,20 EUR. Erst darunter müssten sich die Bullen größere Gedanken machen, bis dahin bleibt das kurzfristige Chartbild vorerst weiter bullisch."

Nach einem starken Anstieg direkt unterhalb eines wichtigen Horizontalwiderstands auf der Longseite einzusteigen ist recht oft eine sehr dämliche Idee - so auch im vorliegenden Fall: Ausgehend vom Horizontalwiderstand um 1,50 EUR setzte die Aktie in den vergangenen Tagen wieder deutlich zurück, die genannten Korrekturmarken auf der Unterseite wurden zügig abgearbeitet.

Prozyklische Käufer kommen zu spät

Gestern schloss die Aktie sogar das Gros der Eröffnungskurslücke vom 10. Februar, hielt sich aber oberhalb der 1,20er Unterstützung. Nach einer Kurszielanpassung eines Research-Hauses kann sich die Aktie heute bereits schon wieder deutlich erholen.

So lange der wichtige Unterstützungsbereich um 1,20 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, dürfen die Käufer nun wieder von einem Anstieg Richtung 1,50er Marke träumen aus charttechnischer Sicht. Oberhalb dieser Zone würde dann sogar weiteres Potenzial Richtung 1,80 EUR und potenziell 2,00 EUR entstehen. Aber bitte immer schön einen Schritt nach dem anderen.

Heidelberger Druck Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)