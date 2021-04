HELLA - Aktie springt getrieben von Übernahmespekulationen nach oben

HELLA GmbH & Co. KGaA - WKN: A13SX2 - ISIN: DE000A13SX22 - Kurs: 51,700 € (XETRA)

Angefeuert von einem Bericht im Manager Magazin stürmte die Helle-Aktie im gestrigen Handel nach oben und zählte zu den Tagesgewinnern in Deutschland. Was war passiert? Wie das Wirtschaftsmagazin berichtet, plant die Industriellenfamilie Hueck den Verkauf ihrer Hella-Anteile. Zusammen mit der Familie Röpke hält Hueck 60 % der Anteile am Automobilzulieferer. Ein Eigentümerwechsel wäre ein Paukenschlag, denn Hueck ist bereits seit dem Jahr 1923 Mehrheitseigner des im Jahr 1899 gegründeten Unternehmens. 2014 ist Hella an die Börse gegangen.

Quelle: Guidants

Die Börse nahm die Übernahmespekulation dankend an und schickte die Aktie gestern prozentual zweistellig nach oben. Sollte ein Eigentümerwechsel stattfinden, müsste der neue Eigner auch den übrigen Aktionären ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

Aus charttechnischer Sicht ist die Konsolidierung seit Januar im Wochenchart intakt. Der Wert sprang gestern an die dominierende Abwärtstrendlinie. Ein Trendbruch würde weiteres Potenzial zur Oberseite freisetzen, zunächst bis zum Jahreshoch bei 55,85 EUR, anschließend bis zum Allzeithoch bei 59,10 EUR. Ein Projektionsziel notiert bei 64,70 EUR. Schlussendlich wird sich die Aktie selbstverständlich dem Kurs eines möglichen Übernahmeangebots annähern. Die Konstellation im Chart ist aber durchaus interessant.

Absicherungen für Trader bieten sich unter dem Jahrestief bei 44,24 EUR an. Darunter dürfte sich die Abwärtsbewegung seit Januar zeitlich wie preislich ausdehnen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 6,31 6,80 7,26 Ergebnis je Aktie in EUR 2,45 3,28 3,97 KGV 21 16 13 Dividende je Aktie in EUR 0,74 1,05 1,25 Dividendenrendite 1,45 % 2,06 % 2,45 % *e = erwartet

Hella-Aktie (Wochenchart)

Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur