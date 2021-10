Hellman & Friedman und EQT verbünden sich bei Zooplus-Offerte

Berlin (Reuters) - Der bisher rivalisierende Finanzinvestor Hellman & Friedman und die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT wollen nun gemeinsam den Online-Tierbedarfshändler Zooplus übernehmen.

Es würden 480 Euro je Zooplus-Aktie geboten, teilte Zooplus am Montag überraschend mit. Das entspricht in etwa 3,7 Milliarden Euro inklusive Schulden. Das liegt über der bisherigen Offerte von 470 Euro je Anteilsschein. Am Freitag war das Papier bei 475,40 Euro aus dem Handel gegangen.

Bisher haben sich EQT und Hellman & Friedman ein Bieterrennen um Zooplus geliefert. Im Gegensatz zu EQT besitzen die Kalifornier bereits gut 17 Prozent der Zooplus-Anteile.