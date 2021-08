HelloFresh-Aktie vor Q2-Zahlen: Was können wir erwarten?

Die HelloFresh-Aktie präsentiert bald ebenfalls frische Zahlen. Genauer gesagt hat das Management die Veröffentlichung dieses Zahlenwerks auf den 10. August terminiert. In nicht einmal einer Woche dürfte es inzwischen daher so weit sein.

Foolishe Investoren sollten sich jetzt natürlich fragen: Was können wir mit Blick auf die HelloFresh-Aktie und das vergangene Vierteljahr erwarten? Das wiederum soll uns heute etwas näher beschäftigen. Wobei wir eines wohl sagen können: Die Erwartungshaltung dürfte alles andere als gering sein. Oder womöglich etwa doch?

HelloFresh-Aktie: Erneut ein bahnbrechendes Wachstum?

Die Frage, ob es bei der HelloFresh-Aktie im Allgemeinen ein Wachstum gibt, dürfte leicht zu beantworten sein. Immerhin ist die Aktie weiterhin als klare Wachstumsaktie gehandelt. Na ja, das alleine reicht natürlich im Allgemeinen nicht aus. Die Prognosen des Managements deuten jedoch ebenfalls darauf hin.

So rechnet das Management für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem soliden Wachstum. Die Umsätze sollen demnach im Jahresvergleich um 35 bis 45 % wachsen. Das EBITDA hingegen soll in einer Spanne gemessen am Umsatz zwischen 10 und 12 % nach der jüngsten Prognose liegen. Profitabilität ist damit keine größere Baustelle mehr. Der Fokus liegt unzweifelhaft auf dem Umsatzwachstum.

Das zweite Quartal könnte für die HelloFresh-Aktie jedoch überaus entscheidend sein. Gemäß dieser Prognose und einem Umsatzwachstum in Höhe von 106 % im Jahresvergleich auf 1,44 Mrd. US-Dollar erkennen wir, dass sich das Wachstum verlangsamen könnte. Möglicherweise bereits im zweiten Quartal. Innerhalb dieses Zeitraums gab es schließlich viele Lockerungen im Rahmen der Pandemie. In einem schlechteren Szenario könnte sich das Umsatzwachstum womöglich ordentlich über die Sommermonate verlangsamt haben. Vielleicht nur eine Theorie, aber bei mir steht sie zumindest zur Probe aus. Wenn auch mit einem eher pessimistischen kurzfristigen Blick.

Es geht um die Nachhaltigkeit der Wachstumsaktie

Bei der HelloFresh-Aktie dürfte jetzt auch damit allmählich der Zeitraum beginnen, bei dem es um die Nachhaltigkeit des Wachstumskurses geht. Kochboxen sind in der Pandemie der Renner gewesen. Aber auch danach? Zumindest das erste Quartal ist sehr solide gewesen, was jedoch die Möglichkeit zu überraschen leicht ausbremsen könnte. Wie gesagt: theoretisch.

Ich jedenfalls habe den 10. August rot in meinem Kalender angestrichen. Und das nicht einmal als Investor. Trotzdem finde ich die Wachstumsgeschichte der HelloFresh-Aktie grundsätzlich interessant und bin gespannt, welche Rückschlüsse wir aus dem zweiten Quartal ziehen können. Überraschungen sind für mich möglich: im Positiven, aber auch im Negativen.

