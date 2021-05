HELLOFRESH - Neuer Angriff auf das Allzeithoch?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 70,060 € (XETRA)

HelloFresh erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 1,44 Mrd. EUR (VJ: 0,699 Mrd. EUR, vorläufig: 1,435. EUR bis 1,445 Mrd. EUR, Analystenprognose: 1,44 Mrd. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 159,2 Mio. EUR (VJ: 63,1 Mio. EUR, vorläufig: 155 Mio. EUR bis 165 Mio. EUR, Prognose: 159,4 Mio. EUR), aktive Kunden von 7,28 Mio. (VJ: 4,18 Mio.), Bestellungen bei 29,3 Mio. (VJ: 14,7 Mio.). Im Ausblick auf 2021 peilt das Management ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 35 % und 45 % sowie eine Ebitda-Marge von 10 % bis 12 % an.

Die Hellofresh-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte am 15. Februar 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 77,90 EUR. Anschließend setzte der Wert auf 53,15 EUR zurück.

Diese Verluste macht die Aktie zwar wieder wett, scheiterte aber am 16. April 2021 am Allzeithoch. In den letzten Tagen gab der Aktienkurs wieder etwas nach. Allerdings behauptete er sich in den letzten Tagen über der Unterstützung bei 68,00 EUR.

Im vorbörslichen Handel fällt die Reaktion auf die aktuellen Zahlen leicht positiv aus. Die Aktie steigt um 0,86 %.

Bald wieder am Allzeithoch?

Solange die Hellofresh-Aktie per Tagesschlusskurs über 68,00 EUR notiert, besteht die Chance auf einen weiteren Angriff auf das Allzeithoch bei 77,90 EUR. Ein Ausbruch darüber wäre ein klares Kaufsignal und würden den Weg zu einer Rally in Richtung 87,00-88,00 und später sogar bis ca. 114,17 EUR.

Sollte die Aktie allerdings stabil unter 68,00 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Kurzfristig wäre dann mit einem Rücksetzer gen 53,15 EUR zu rechnen. Zudem würde die Ausbildung eines größeren Doppeltops drohen. Dieses wäre erst mit einem stabilen Rückfall unter 53,15 EUR vollendet. Und auch erst dann wäre das Kursziel bei 36,26 EUR aktiviert.

