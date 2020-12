HENKEL - Die Lage spitzt sich zu

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 88,380 € (XETRA)

Kurz bevor die Aktie von Henkel die Hälfte des Kurseinbruchs seit dem Allzeithoch von 2017 korrigiert hatte, ging dem Aufwärtstrend Anfang Oktober im Bereich des Kursziels bei 95,00 EUR die Dynamik verloren. Es folgte eine scharfe Korrektur an die zentrale Unterstützung bei 82,60 EUR, von der der Kurs nach oben abprallte, ohne an die alte Stärke anknüpfen zu können. Denn seither tendiert die Aktie knapp über der im September überwundenen langfristigen Abwärtstrendlinie in einem im enger werdenden Dreiecksmuster seitwärts.

Unter 86,32 EUR Verkaufswelle wahrscheinlich

Aktuell deutet sich an, dass das Dreieck nach unten aufgelöst und der Support bei 86,32 EUR unterschritten werden dürfte. Dies sollte einen Test der zentralen Unterstützung bei 82,60 EUR auslösen. An dieser Stelle könnten die Bullen aber eingreifen und den übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen. Abgaben unter die Marke hätten dagegen ein starkes Verkaufssignal und Verluste bis 79,40 und später ggf. 75,00 EUR zur Folge.

In der aktuell bärischen Ausgangslage wäre erst ein Ausbruch über den Widerstand bei 92,28 EUR als Signal für eine Ende des Abwärtsdrucks zu sehen. In diesem Fall könnte der Kurs erneut die Zone um 95,00 EUR ansteuern.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)