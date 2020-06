HERMES - Aufwärtstrend intakt

Hermes International S.C.A. - WKN: 886670 - ISIN: FR0000052292 - Kurs: 748,600 € (Paris)

Der zuletzt skizzierte Horizontalwiderstand bei 693,50 EUR ("HERMES - Auf dem Sprung") wurde mittlerweile klar und deutlich überwunden, im Anschluss kletterten die Anteilsscheine des Luxusgüterkonzerns um annähernd 100 EUR bis auf 785 EUR.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Die Hermes-Aktie befindet sich seit Anfang April in einem intakten Aufwärtstrend im Tageschart. Der jüngste Rücksetzer endete direkt an der Aufwärtstrendlinie im Bereich des horizontalen Unterstützungslevels um 716 EUR.

Solange diese Horizontalunterstützung nicht wieder unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands weiter nordwärts. Hier ist in den kommenden Tagen und Wochen ein erneuter Anlauf an die jüngsten Bewegungshochs denkbar.

Erst ein Tagesschlusskurs unterhalb von 715 EUR macht eine größere Korrekturbewegung zurück Richtung EMA200 im Tageschart wahrscheinlich. Dieser notiert aktuell im Bereich 666 EUR.

Ein Rücksetzer unter die Aufwärtstrendlinie im Tageschart wäre ein erstes klares Warnsignal für die Bullen, bis dahin bleibt aus technischer Sicht alles in Butter.

