Hochschulverband: Normaler Betrieb an Unis vorerst 'nicht in Sicht'

BONN (dpa-AFX) - Der Deutsche Hochschulverband (DHV) macht Studentinnen und Studenten angesichts der Corona-Pandemie wenig Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum Normalbetrieb an den Universitäten. "Realistischerweise" sei davon auszugehen, dass die Lehre weiterhin zum Großteil online erfolgen müsse, teilte der Verband am Montag in Bonn mit. "Eine Rückkehr zum Universitätsalltag vor Corona bleibt das Ziel, aber das ist noch ein weiter Weg", erklärte DHV-Präsident Bernhard Kempen mit Blick auf das Wintersemester.

Bei der Wiederaufnahme von Kursen mit persönlichem Erscheinen müssen nach Ansicht des DHV unter anderem die jeweilige Kultur des Faches und die Lern-Erfordernisse eine Rolle spielen. "Laborkurse in experimentellen Fächern, praktische Übungen im Sport- und Medizinstudium oder das Kleingruppen- und Individualstudium an Musik- und Kunsthochschulen müssen bei der Organisation von Präsenzveranstaltungen Vorrang haben", erklärte Kempen. Auch für Erstsemester und Studentinnen und Studenten aus dem Ausland seien Angebote am Ort der Universität besonders wichtig./idt/DP/jha