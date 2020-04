Hoffnungsschimmer in Virus-Krise treibt Börsen vor Ostern

Frankfurt (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Eindämmung der Coronavirus-Pandemie trauen sich weitere Anleger in die europäischen Börsen zurück. Der Dax legte am Donnerstag zwei Prozent auf 10.542 Punkte zu, der EuroStoxx50 gewann 1,4 Prozent auf 2893 Zähler. Zuvor hatte Spaniens Regierung von einem Hoffnungsschimmer in der Virus-Krise gesprochen und Italien eine Lockerung der Beschränkungen in Aussicht gestellt.

Wegen des anstehenden verlängerten Osterwochenendes könnten einige Investoren im Tagesverlauf allerdings kalte Füße bekommen und Kasse machen, warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "In der aktuellen Situation sind vier Tage eine Ewigkeit, und es braucht nicht viel an negativen Nachrichten, um einen erneuten Ausverkauf an den Märkten auszulösen." Aus diesem Grund griffen einige Investoren vor den Feiertagen zur "Antikrisen-Währung" Gold, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda. Das Edelmetall verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1656,03 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Zunächst blieben die Optimisten allerdings in der Überzahl. Gefragt waren vor allem Touristikwerte, die in den vergangen Wochen unter die Räder gekommen waren. Der europäische Branchenindex gewann 5,1 Prozent. Die konjunkturabhängigen Automobilfirmen gewannen im Schnitt 2,6 Prozent.

Gleichzeitig steuerten die Aktien von Gerresheimer mit einem Kursplus von bis zu 6,1 Prozent auf den größten Tagesgewinn seit einem Dreivierteljahr zu. Solide Geschäftszahlen und der trotz Virus-Krise bekräftigte Ausblick gäben dem Verpackungshersteller Auftrieb, sagte ein Börsianer.

EUROGRUPPE BERÄT ERNEUT ÜBER CORONA-HILFEN

Ein entscheidender Faktor für die Anlegerstimmung über die Oster-Feiertage ist Börsianern zufolge das Treffen der Finanzminister der Eurogruppe. Sie wollen in einem zweiten Anlauf versuchen, gemeinsame Hilfen für die von der Virus-Krise besonders gebeutelten Staaten wie Italien auf die Beine zu stellen. "Das italienische Problem sollte als europäisches Problem behandelt werden", mahnte Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst des Brokerhauses ActivTrades. "Es ist riskant, Italien in dieser Lage allein zu lassen." Dies würde den dortigen Nationalisten Auftrieb geben, die die Diskussion um einen EU-Austritt ihres Landes wieder entfachen könnten. EZB-Chefin Christine Lagarde rief die Regierungen Europas zu mehr Solidarität auf.

Italien-Anleger blieben skeptisch und trennten sich von Anleihen des Landes. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf 1,727 von 1,656 Prozent und vergrößerte den Risikoaufschlag zu vergleichbaren Bundesanleihen.

"OPEC+" BERÄT ÜBER NEUE ROHÖL-FÖRDERBREMSE

Gespannt warteten Investoren außerdem auf die Beratung der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Rohöl-Förderländer wie Russland gehören. Eine Einigung auf eine Drosselung der Produktion gelte als sicher, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Von daher dreht sich alles um die Frage, ob die Förderkürzungen groß genug sein werden, um den Ölpreis nachhaltig zu stabilisieren."

Vor diesem Hintergrund verteuerte sich die Ölsorte Brent aus der Nordsee um 3,3 Prozent auf 33,92 Dollar je Barrel (159 Liter).

US-ARBEITSMARKTDATEN UND POWELL-REDE

Auf dem Terminplan stand auf die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten. Experten rechnen mit 5,3 Millionen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, nachdem in den beiden vorangegangenen Wochen insgesamt rund zehn Millionen Amerikaner Stütze beantragt hatten. Aus diesem Grund und wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in den USA dürfte Notenbankchef Jerome Powell mit seinem geplanten Konjunkturausblick kaum Euphorie verbreiten, prognostizierte BayernLB-Volkswirtin Charlotte Heck-Parsch. "Powell dürfte vielmehr die Bereitschaft der Fed für weitere Maßnahmen signalisieren."