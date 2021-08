HOME DEPOT - Zahlen lösen Verkaufswelle aus

The Home Depot Inc. - WKN: 866953 - ISIN: US4370761029 - Kurs: 320,750 $ (NYSE)

The Home Depot Inc. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,53 USD die Analystenschätzungen von 4,39 USD. Der Umsatz liegt bei 40,4 Mrd. USD: Die Same-Store-Sales stiegen im zweiten Quartal um 4,5 % und übertrafen die Analystenschätzungen von 4,2 %.

Quelle: Guidants News

Diese Zahlen gab Home Depot gestern vorbörslich bekannt. Die Aktie gab daraufhin um 4,27 % nach.

Die Aktie von Home Depot markierte am 10. Mai 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 345,69 USD. Anschließend schwenkte die Aktie in eine Korrekturbewegung ein. In einem ersten Schritt fiel sie auf ein Tief bei 298,40 USD.

Von dort aus erholte sich der Wert deutlich, erreichte aber das Allzeithoch nicht. Nach einem Hoch bei 338,55 USD kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen. Gestern riss die Aktie ein Abwärtsgap zwischen 327,97 EUR und 316,61 USD. Sie dabei unter den EMA 50.

Kurzfristig weiter abwärts?

Der gestrige Rückfall könnte eine mehrtägige Verkaufswelle auslösen. Eine Abwärtsbewegung in Richtung 292,95 bis 291,97 USD erscheint möglich. Damit würde die Aktie auf das letzte große Zwischenhoch aus dem August 2020 zurücksetzen. Am langfristigen Bild würde durch einen solchen Rückfall also kein Schaden entstehen.

Eine leichte Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich mit einem Anstieg über das gestrige Abwärtsgap. Aber ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit Mai bei aktuell 338,00 USD. Dann wäre eine Rally in Richtung 410 USD möglich.

Zusätzlich lesenswert:

SAP - Das Jahreshoch wird erneut attackiert

FRESENIUS MEDICAL CARE - Bullen machen Druck

VOLKSWAGEN - Kommen die Bullen zurück?

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

The Home Depot Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)