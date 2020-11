HSBC senkt Ziel für Swiss Re auf 101 Franken - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Swiss Re von 110 auf 101 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Höhepunkt der coronabedingten Belastungen dürfte vorüber sein, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach den Resultaten zum dritten Quartal rechnet er nun 2020 mit einem Nettoverlust von 716 Millionen US-Dollar. Für 2021 kürzte er seine Erwartung an den Nettogewinn um 11 Prozent./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 18:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 02:15 / GMT

