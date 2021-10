HSBC will eigene Aktien zurückkaufen

Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) will eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Mrd. US-Dollar zurückkaufen, wie am Montag berichtet wurde. Das Programm soll in Kürze starten.

Im dritten Quartal (30. September) 2021 lag das Ergebnis bei 4,24 Mrd. US-Dollar nach 2,04 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern betrug knapp 6 Mrd. US-Dollar nach 4,4 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Dabei profitierte HSBC von der Auflösung von Rückstellungen für Kreditausfälle. Der Umsatz auf bereinigter Basis sank auf 12,20 Mrd. US-Dollar nach 12,37 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Großbank wurde 1865 gegründet und hat über 40 Mio. Kunden weltweit. Es werden knapp 230.000 Mitarbeiter in 64 Ländern beschäftigt.