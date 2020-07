Hunderte Corona-Tests in freikirchlicher Gemeinde haben begonnen

EUSKIRCHEN (dpa-AFX) - Nach Corona-Infektionen bei 13 Mitgliedern einer Familie im nordrhein-westfälischen Euskirchen haben nach Angaben des Kreises die Tests für Hunderte Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde begonnen. Die gesamte Euskirchener Mennoniten-Gemeinde, die auch komplett unter Quarantäne steht, muss sich diese Woche auf das Virus testen lassen, wie ein Sprecher des Kreises am Donnerstag mitteilte. Erste Ergebnisse könnten demnach am Freitag vorliegen. Als Grenzwert für neuerliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Zunächst war die Mutter der Familie mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus gekommen und positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Dann wurde das Virus auch beim Vater und bei elf der 13 Kinder nachgewiesen. Die Kinder waren den Angaben nach vorher noch in die Schule der Mennoniten gegangen. Die Familie hatte wohl auch einen Gottesdienst im Bethaus der Gemeinde besucht./sil/DP/mis