iBASIS nimmt Simfony als jüngste Erwerbung von Tofane Global in sein globales IoT-Portfolio auf

Tofane Global markiert damit die 6. Übernahme in vier Jahren und beschleunigt das Geschäftswachstum des Internets der Dinge (IoT) von iBASIS

Ergänzung des IoT-Mobilfunkangebots mit Verwaltungsfunktionen für fernprogrammierbare SIM (eSIM) und Erweiterung der Fähigkeiten für den Mobilfunkbetreibermarkt



iBASIS, der führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Betreiber und digitale Player weltweit, gab heute bekannt, dass sein Besitzer Tofane Global (TOFANE), die führende Unternehmensgruppe für internationale Kommunikationslösungen, Simfony, den Anbieter einer Plattform-as-a-Service für das Internet der Dinge (IoT) und Mobile Virtual Network Enabler (MVNE), übernommen hat.

Alexandre Pébereau CEO, iBASIS and Tofane Group with Joachim de Wild, CEO, Simfony (Graphic: Business Wire)

Die Übernahme ergänzt das IoT-Portfolio von iBASIS durch die Aufnahme einer Business-Management-Ebene in das globale Konnektivitätsangebot des Unternehmens, wodurch ein Komplettangebot für die Kunden entsteht. Diese erhalten nun Zugang zu einer funktionsreichen Plattform für das IoT-Konnektivitätsmanagement für fernprogrammierbare SIM (eSIM), für Online-Bestellung, Beschaffung, Produktkataloge, Gerätlebenszykluskontrolle, Fehlersuche, Online-Bewertung und Rechnungsstellung bis hin zur Kontenrentabilität.

Das erweiterte IoT-Angebot von iBASIS stellt sich zu einem Zeitpunkt ein, wo im IoT-Konnektivitätsmarkt, der in den nächsten Jahren voraussichtlich ein zweistelliges Wachstum aufweisen sollte, ein sprunghafter Anstieg in der Nachfrage nach zuverlässigen und sicheren Netzwerken zu beobachten ist.

Mit dieser Übernahme erhält iBASIS ein neues Technologieentwicklungszentrum in Rumänien und eine Verstärkung seines Betriebs in den Niederlanden, dem Standort des Hauptsitzes von Simfony. Das Geschäftsleitungsteam und die Belegschaft von Simfony kommen zu iBASIS und bringen wertvolle Branchenkompetenzen und technische Fähigkeiten mit.

Alexandre Pébereau, CEO von iBASIS und Gründer von TOFANE, sagte dazu:

„Nachdem wir durch Übernahmen in den Bereichen International Voice (2018), Mobiles Roaming (2019) und Messaging (2020) Führungspositionen erobert haben, ist die heutige Meldung ein spannender Schritt für uns in die Welt des Internets der Dinge. Durch die Aufnahme von Simfony in die TOFANE-Familie klettert iBASIS in der Wertschöpfungskette auf die Management-Ebene und beschleunigt damit seine Pläne, sich zu einem Gesamtanbieter von globalen IoT-Konnektivitätsdienstleistungen zu entwickeln.“

Die Plattform von Simfony beruht auf den neuesten Architekturkonzepten, wie Software Defined Network (SDN) und Network Functions Virtualization (NFV), und sorgt für kurze Markteinführungszeiten und Elastizität für eine unbegrenzte Zahl angebundener Geräte. Sie ermöglicht größere Flexibilität und Agilität durch Software-Innovation, die zu den zahlreichen patentierten Technologien von iBASIS im IoT-Bereich hinzukommt.

Joachim de Wild, CEO und Gründer von Simfony, äußerte sich mit folgenden Worten:

„Wir freuen uns sehr, künftig zu iBASIS zu gehören, insbesondere nach unserer erfolgreichen Zusammenarbeit im Lauf der letzten Jahre im Rahmen unserer globalen eSIM-Konnektivitätspartnerschaft. Es ist eine sehr positive Entwicklung für unsere Mitarbeiter und Kunden, denn diese Übernahme eröffnet eine neue Zukunft von Möglichkeiten und Wachstum. Die Expertise und Kompetenzen von iBASIS sind unbestritten und wir freuen uns darauf, die Anforderungen unserer Kunden künftig gemeinsam in Angriff zu nehmen.“

Simfony-Kunde Mohammed Al Khushail, Chairman, MachinesTalk, kommentierte:

„Die leistungsstarke Kombination von iBASIS und Simfony bietet uns eine umfassende Lösung für das IoT-Konnektivitätsmanagement, um unseren Kunden bessere, sicherere und schnellere Dienstleistungen anzubieten. MachinesTalk ermöglicht und unterstützt das Wachstum der IoT-Domäne und weltweit führender Technologien im Königreich Saudi-Arabien. Darum freuen wir uns sehr darüber, künftig von dem Zusammenschluss dieser beiden führenden Unternehmen profitieren zu können.“

Auf dem Mobile World Congress, der vom 28. Februar bis 3. März 2022 in Barcelona stattfindet, werden iBASIS und Simfony gemeinsame Plattformvorführungen in Halle 5, Saal 30, vornehmen.

ÜBER iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der Betreiber und digitale Player weltweit in die Lage versetzt, mit Leistung und Transformation zu überzeugen. iBASIS ist ein Unternehmen von Tofane Global und der erste unabhängige Kommunikationsspezialist, der drittgrößte globale Betreiber im Wholesale-Voice-Bereich, einer der drei führenden LTE-IPX-Anbieter mit mehr als 700 LTE-Destinationen sowie ein führender Akteur im Bereich Carrier-Cloud-Kommunikation und IoT-Lösungen. iBASIS bietet die lückenlose Konnektivitätslösung Global Access for Things™ und stellt Single-Source-Mobilnetzzugang für das Internet der Dinge (LTE, LTE-M und NB-IoT) weltweit bereit, der auf eSIM/eUICC-Technologie gemäß GSMA-Standard basiert. iBASIS betreut inzwischen mehr als 1.000 Kunden in 18 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Mehr Informationen erhalten Sie unter iBASIS.com.

ÜBER SIMFONY

Simfony bietet sofort verfügbare IoT-Infrastruktur und ermöglicht den Geschäftsbetrieb von M(V)NO-Kunden durch die Bereitstellung von Lösungen für lückenlose IoT-Konnektivität über seine Whitelabel-IoT-Konnektivitätsplattform. Mit einem Pay-as-you-grow-Modell senkt Simfony die Einstiegshürden für M(V)NO, um schnell auf Basis eines Cloud- oder On-Premises-Einsatzes zu starten. Die Simfony-Plattform umfasst einen vollumfänglichen MVNE-Kernnetzwerk-Stack sowie alle benötigten Kunden-Support-Einrichtungen, ein Online-Abrechnungssystem, eine Selbstbedienungsplattform in Echtzeit sowie alle entsprechenden APIs. M(V)NO kommen zudem auch in den Genuss der wettbewerbsfähigen Großhandelstarife mit modernster eSIM/eUICC-Technologie. Simfony besitzt die Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 27001.

