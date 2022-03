Ich kaufe diese 3 widerstandsfähigen Aktien während eines Bärenmarktes

Bärenmärkte können aus verschiedenen Gründen entstehen, zum Beispiel durch eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit, eine Verschärfung der Steuer- und Geldpolitik oder eine geopolitische Krise wie die russische Invasion in der Ukraine. Unabhängig von der Ursache ist allen Bärenmärkten gemeinsam, dass die Anleger Sicherheit in weniger riskanten Aktien und Anlagen suchen.

Die Widerstandsfähigkeit wird oft daran gemessen, wie stark die Umsätze und Gewinne eines Unternehmens aufgrund des Faktors oder der Kombination von Faktoren, die den Bärenmarkt verursachen, zurückgehen. Um noch einen Schritt weiter zu gehen kann Resilienz auch dadurch bewiesen werden, dass ein Unternehmen solider aus einem Bärenmarkt hervorgeht, als es ihn begonnen hat.

Hier sind drei Aktien, auf die diese Beschreibung zutrifft, wenn man bedenkt, wie sie auf die COVID-19-Pandemie und ihre Folgen reagiert haben.

1. Starbucks

Starbucks (WKN: 884437, -1,64 %) wurde von der COVID-19-Pandemie schwer getroffen. Das Unternehmen erwirtschaftet einen großen Teil seines Umsatzes mit den Menschen, die in seine Coffee Shops kommen. Die erzwungene Schließung all dieser Läden, um die Ausbreitung des tödlichen Virus einzudämmen, hat den Umsatz natürlich beeinträchtigt. Das Unternehmen hat sich jedoch schnell darauf eingestellt, indem es die Standorte in der Innenstadt dauerhaft schloss und die Abholung auf dem Parkplatz anbot.

Der Umsatz ging 2020 zurück, aber nicht so stark, wie man erwarten würde - um 11,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Und 2021 zeigte sich das Unternehmen solider als je zuvor. Umsatz und Betriebsergebnis von 29 Mrd. US-Dollar und 4,6 Mrd. US-Dollar waren die höchsten der letzten zehn Jahre.

2. McDonald’s

Wie Starbucks musste auch McDonald’s (WKN: 856958, -0,35 %) einen Umsatzrückgang hinnehmen, als es Tausende von Restaurants für den persönlichen Besuch schloss. Das Management des Fastfood-Riesen hat sich jedoch gut auf die Pandemie eingestellt, indem es den Schwerpunkt auf den digitalen Verkauf legte und Partnerschaften mit Lieferdiensten einging.

Infolgedessen stieg der Umsatz von McDonald’s im Jahr 2021 um 21 %, was zu einem Gewinn pro Aktie von 5,25 US-Dollar führte, dem höchsten der letzten zehn Jahre. Zum Glück für die Aktionäre werden sich die Maßnahmen, die McDonald’s ergriffen hat, auf lange Sicht auszahlen.

3. Alphabet

Die Abschwächung von Alphabet (WKN: A14Y6H, -1,49 %) (WKN: A14Y6F, -1,63 %) zu Beginn der Pandemie war nur von kurzer Dauer und zeigte die Bedeutung des Tech-Titanen. Die Muttergesellschaft von Google erwirtschaftet den größten Teil der Einnahmen mit Werbekunden. Es ist verständlich, dass die Unternehmen zu Beginn der Pandemie ihre Werbeausgaben reduzierten, als die nähere Zukunft unsicher war. Als sich jedoch abzeichnete, dass die Verbraucherausgaben solide bleiben würden, erhöhten die Unternehmen ihre Werbeausgaben und Alphabet profitierte von der Erholung.

Alphabet steigerte seinen Umsatz im Jahr 2021 um 41 % und damit fast doppelt so schnell wie in den letzten zehn Jahren. Die Gewinne stiegen von 41 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 auf 78,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021.

Günstige Bewertungen

Diese Aktien haben nicht nur ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen, sondern werden auch zu günstigen Bewertungen verkauft. Mit Ausnahme von McDonald’s, das du bei Ausbruch der Pandemie zu einem niedrigeren Kurs hättest kaufen können, werden die anderen Aktien zu den niedrigsten Bewertungen seit fünf Jahren verkauft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für McDonald’s, Starbucks und Alphabet: Daten von YCharts

Langlebige Unternehmen, die sich nachweislich von katastrophalen Umständen erholt haben, und günstige Preise sind nur einige Gründe, warum ich diese Aktien in einem Bärenmarkt kaufen möchte.

