Ideas Daily TV: DAX legt am Dienstag leicht zu / Marktidee: Carl Zeiss Meditec

Marktidee: Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Gestern löste das Papier eine kurzfristige Konsolidierung auf und markierte ein neues Rekordhoch. Auf der Oberseite rückt damit das nächste Kursziel in den Fokus. Darüber deutet sich dann aus technischer Sicht allerdings eine Verschnaufpause an.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005313704