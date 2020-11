Ideas Daily TV: DAX legt deutlich zu / Marktidee: TUI

Marktidee: TUI.

TUI ist bekanntermaßen einer der großen Verlierer der Corona-Krise. Dementsprechend ging es auch für die Aktie deutlich nach unten. In dieser Woche schaltete das Papier allerdings in den Rallyemodus. Dabei sprang der Kurs auch über mehrere wichtige Marken. Aus technischer Sicht könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Auf der Oberseite rücken zwei Zielzonen in den Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000TUAG000