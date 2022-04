Ideas Daily TV: DAX rutscht erneut ab / Marktidee: Silber

Marktidee: Silber

Der Silberpreis befindet sich seit März 2020 in einem Aufwärtstrend. Allerdings setzte im August 2020 dann eine ausgeprägte korrektive Seitwärtsbewegung ein. In den vergangenen fünf Handelstagen ging es jeweils nach oben. Aus technischer Sicht rückt damit die nächste entscheidende Hürde in den Fokus. Sollte der Kurs nachhaltig über diesen Widerstand steigen, könnte der Silberpreis den übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufnehmen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, XC0009653103