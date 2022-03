Ideas Daily TV: DAX startet mit Verlusten in neue Woche / Marktidee: Jenoptik

Marktidee: Jenoptik.

Jenoptik hat sich ehrgeizige Ziele für die Zukunft gesetzt. In den kommenden Jahren will der Konzern beim Umsatz die Milliardengrenze durchbrechen. Die Aktie befand sich zuletzt im Korrekturmodus. Seit vergangener Woche zeigt die Tendenz wieder nach oben. Gestern eroberte der Kurs die 200-Tage-Linie und eine andere wichtige Marke zurück. Jetzt rückt die nächste Hürde in den Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A2NB601