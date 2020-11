II-VI Inc.: Nach hervorragenden Quartalszahlen mit Break und neuen Allzeithöchstkursen – Jetzt zuschlagen?

Das Unternehmen aus Pennsylvania ist im Bereich „Optische Halbleiter“ unterwegs und das höchst erfolgreich. II-VI wurde 1971 gegründet, wobei der Name von gleichnamigen II-VI-Verbindungshalbleitern herrührt. II-VI stellt u. a. Zinkselenid für CO2-Laser, Yttriumvanadat und Yttriumlithiumfluorid für die Datenübertragung per Glasfaser, Germanium für militärische Infrarotkameras, Bismuttelurid für Peltier-Elemente sowie hochpräzise Keramiken und Metall-Matrix-Verbundwerkstoffe für Flüssigkristallanzeigen, Halbleiter und Optiken her.

II-VI profitiert vor allem von zwei Trends: 5G und 3D-Sensoren.

Beim Aufbau der 5G-Mobilfunknetze werden vermehrt optische Komponenten die althergebrachten Kupferverbindungen ablösen. Bezüglich 3D-Sensoren rechnet sich auch II-VI gute Chancen aus, zukünftig auch als Lieferant für Apples iPhones agieren zu können.

Die vorletzte Woche gemeldeten Quartalszahlen haben fast sämtliche Erwartungen deutlich geschlagen. Während der Umsatz von 728,1 Mio. $ (+ 114 %) ziemlich genau der Prognose (728,9 Mio. $) entsprach, lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 0,84 $ (+ 47 %) deutlich über der Markterwartung von 0,55 $.

Die Prognose für das laufende Quartal schlug ebenfalls die Konsensschätzung der Analysten. II-VI erwartet 750 bis 780 Mio. $, während der Markt lediglich mit 741,3 Mio. $ gerechnet hatte. Beim bereinigten Gewinn je Aktie kalkuliert II-VI mit 0,86 $ bis 0,95 $, während der Markt lediglich 0,63 $ erwartet hatte.

Nach Verkündung der Zahlen überwand die Aktie zeitweilig die Marke von 60 $ und hat mit 60,77 $ ein neuer Allzeithöchstkurs markiert. Mit dem Break bei rund 52 $ wurde eine mehrjährige Widerstandszone nach oben durchbrochen und der Weg für weitere Allzeithochs ist frei. Kurzfristig ist der Kurs vielleicht etwas überhitzt, aber das Break hat nun auch in charttechnischer Hinsicht ein klares Kaufsignal geliefert.

Fazit: II-VI bleibt auf Sicht der nächsten ein bis zwei Jahre ein Kaufkandidat

Die Aktie ist trotz des dynamischen jüngsten Kursanstiegs noch nicht davongelaufen und auch die Bewertung ist für einen Hightech-Wachstumswert im Gegensatz zu vielen anderen Technologiewerten nicht überzogen: Auf Basis der Gewinnschätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 liegt das KGV bei vertretbaren 29. Für das kommende Geschäftsjahr sinkt das KGV dann auf eher moderate 23. Zielrichtung 80 $ auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate.

