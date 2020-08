Mit Hilfe der KI liefert der Algorithmus optimale Pixel und verbessert die Qualität von Live-Weitwinkel-Videos in Echtzeit

Immervision, der in Montreal ansässige Entwickler und Lizenzgeber von patentierten Weitwinkeloptik- und Bildgebungstechnologien, kündigte heute neue Algorithmen zur Echtzeitkorrektur von Videoverzerrungen an. Die Algorithmen stellen Videos so dar, wie wir sie mit unseren menschlichen Augen sehen, und sind für Mobiltelefon-OEMs ab sofort über den exklusiven Immervision-Vertriebspartner CEVA zur Lizenzierung verfügbar. Die Aufnahme dieser neuen Algorithmen in das breite Bildverarbeitungssoftware-Portfolio von Immervision wird die Differenzierung verbessern, mit der sich OEMs bei den Smartphones der nächsten Generation vom Wettbewerb abheben können.

Bei Smartphones verursacht das größere Sichtfeld (Field of View, FOV) eine offensichtlichere Verzerrung. Die Algorithmen von Immervision korrigieren gestreckte Körper, gekrümmte Linien sowie Objekt- und Gesichtsproportionen in Echtzeit und passen sich ohne Nachbearbeitung an die Szene an - alles in einer Lösung. Immervision bietet verschiedene Korrekturstufen, unterschiedliche Projektionen und Echtzeit-Anpassung an die Szene und unterstützt die OEMs dabei, sich differenziert zu präsentieren.

“Die Videoaufzeichnung mit Smartphones boomt derzeit, und es wird Software benötigt, um das ideale Framing für qualitativ hochwertige Videos zu schaffen. Das Immervision-Team arbeitet seit über 20 Jahren mit Kunden zusammen, um ihre schwierigsten Bildgebungsprobleme zu lösen und innovative Benutzererlebnisse mit den Geräten zu schaffen”, sagte Alessandro Gasparini, Executive Vice President und Operations and Chief Commercial Officer von Immervision. “Die Hardware- und Software-Experten von Immervision schaffen eine einzigartige Perspektive und arbeiten eng mit den OEMs an der Feinabstimmung der Algorithmen, damit diese die individuellen Anforderungen der OEMs erfüllen. Unsere neuen Algorithmen tragen dazu bei, die 20/20-Sicht in einer Reihe von Smartphones zu ermöglichen, indem sie Verzerrungen in Videos in Echtzeit korrigieren, um das Anwendererlebnis bei der Aufnahme und Darstellung zu verbessern, ohne das Sichtfeld zu beeinträchtigen.”

Hauptmerkmale der Algorithmen

Adaptive Verzerrungsregelung für Videos

Korrektur von perspektivischen Verzerrungen

Bewahrung von Gesichts- und Körperproportionen

Erfassen von mehr Szenen mit weniger Verzerrungen

Korrigieren von Linien- und Objektverzerrungen

Perfekte Anpassung des Algorithmus an die Objektivverzeichnung

Über Immervision

Immervision ermöglicht intelligentes Sehen in jedem Gerät. Unsere Deep-Seeing-Technologie und unsere renommierten Experten in den Bereichen Weitwinkeloptik-Design und Bildverarbeitung ermöglichen es intelligenten Geräten mit übermenschlichem Sehvermögen visuelle und kontextbezogene Daten in hoher Qualität zu erfassen. Wir erfinden, individualisieren und lizenzieren Weitwinkelobjektive und Bildgebungssoftware-Technologie für KI, maschinelles Sehen und Benutzeranwendungen - von der Erfassung bis zur Anzeige - auf dem Markt für Mobilgeräte, in der Automobil-, Roboter-, Sicherheits- und Konsumgüterbranche und in anderen Branchen. www.immervision.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200811005806/de/

Immervision MANUEL MAGINI

Director, Marketing and Communications

C: +1 (514) 294-5526

manuel.magini@immervision.com

US-Pressekontakt

Nicole Conley

Nicole.conley@taniscomm.com