Immobilienfirma CA Immo 2020 operativ auf Vorjahresniveau

Wien (Reuters) - Der österreichische Immobilienkonzern CA Immo hat in dem von der Corona-Krise geprägten abgelaufenen Geschäftsjahr ein stabiles operatives Ergebnis erzielt.

Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) belaufe sich auf rund 133 Millionen Euro und habe damit die Zielsetzung von mehr als 126 Millionen Euro übertroffen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Im vierten Quartal sei ein positiver Immobilienbewertungseffekt von rund 205 Millionen Euro erzielt worden, erklärte der Konzern unter Verweis auf ein unabhängiges externes Gutachten. Durch die Wertsteigerung könne der in den ersten drei Quartalen verbuchte Bewertungsverlust von 21,5 Millionen Euro mehr als kompensiert werden.

Insgesamt werde für das abgelaufene Geschäftsjahr ein positives Ergebnis aus der Immobilienbewertung von rund 180 Millionen Euro erwartet. Gegenüber dem Vorjahreswert von 436 Millionen Euro habe sich das Ergebnis damit mehr als halbiert. "Das Ergebnis reflektiert das trotz der Covid-19-Pandemie weiterhin attraktive Marktumfeld in Deutschland und insbesondere in Berlin, dem größten Portfoliosegment der CA Immo", teilte das Wiener Unternehmen mit. Der Wert des Immobilienportfolios werde sich per Jahresende 2020 auf rund 5,6 Milliarden Euro belaufen.

Die endgültigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr will das Unternehmen am 24. März veröffentlichen.