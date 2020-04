Immobilienkonzern Ado Properties bietet 930 Millionen Euro für Westgrund

LUXEMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Der Wohnimmobilienkonzern Ado Properties will den Konkurrenten Westgrund für rund 930 Millionen übernehmen und ihn von der Börse nehmen. Je Westgrund-Aktie bietet der SDax -Konzern nach Angaben vom Freitag 11,71 Euro. Bereits im März hatte Ado mit Sitz in Luxemburg angekündigt, Westgrund übernehmen zu wollen. Nun habe ein Gutachter den Wert je Aktie mit 11,71 Euro ermittelt. Ado steckt derzeit bereits in einem Zusammenschluss mit der Immobiliengesellschaft Adler Real Estate ./men/he