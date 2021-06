In 30 Jahren die gesetzliche Rente verdoppeln? Im Durchschnitt & rechnerisch mit 205,35 Euro möglich

Die gesetzliche Rente ist mal wieder ein heikles Thema. Alleine der Blick auf die eigene Renteninformation zeigt: Private Altersvorsorge-Optionen sind notwendig, die gesetzliche Versicherung weist in ihrem Schreiben inzwischen darauf hin.

Der Blick auf die nackten Zahlen verdeutlicht das ebenfalls: Monatlich und im Durchschnitt liegt die gesetzliche Rente inzwischen bei 906 Euro pro Monat. Wer faktisch ein solches Niveau erhält, der erkennt: Ein bequemes Leben im Ruhestand ist damit bloß begrenzt möglich.

Die frühe eigene Vorsorge dürfte dabei belohnt werden. Im Folgenden wollen wir daher auf ein Rechenbeispiel blicken, wie man mit frühzeitigem Investieren die gesetzliche Rente verdoppeln kann. Und das mit lediglich 205,35 Euro pro Monat. Zumindest rein rechnerisch.

Die gesetzliche Rente mit 205,35 Euro pro Monat verdoppeln!

Es klingt natürlich wie ein ambitioniertes Ziel, die gesetzliche Rente mit einem Betrag von 205,35 Euro pro Monat zu verdoppeln. Zumal der Zielbetrag von 906 Euro pro Monat beziehungsweise von 10.872 Euro im Jahr alles andere als gering ist im Hinblick auf die Rendite. Die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist jedoch vorhanden, wobei das vermutlich ein wenig Erklärung benötigt. Beziehungsweise konkretere Zahlen.

Im Endeffekt nehmen wir für dieses Rechenbeispiel eine Rendite von 7 % pro Jahr über einen Zeitraum von 30 Jahren an. Du ahnst es bestimmt schon: Dabei handelt es sich um einen Wert, den breite Märkte über längere Zeiträume im Durchschnitt eingebracht haben. Entsprechend könnte dieser Zielwert durchaus realistisch sein.

Daneben habe ich außerdem mit einem weiteren Prozentsatz gerechnet: nämlich 4,5 %. Hierbei handelt es sich um den Betrag, den wir unserem Vermögen jedes Jahr entnehmen dürfen, um die gesetzliche Rente zu verdoppeln. Rein rechnerisch und mithilfe des Dreisatzes bin ich unter diesen Prämissen auf ein Vermögen von 241.600 Euro gekommen, was gewiss nicht wenig ist.

Wenn wir jetzt jedoch in einen Sparplanrechner ein Zielvermögen von 241.600 Euro, eine Rendite von 7 % pro Jahr und einen Zeitraum von 30 Jahren eingeben, was erhalten wir da? Richtig, eine monatliche Sparrate von 205,35 Euro, die rein rechnerisch notwendig wäre, um die durchschnittliche gesetzliche Rente zu verdoppeln.

Natürlich bloß eine Orientierungshilfe

Fool, klar: Natürlich handelt es sich bei diesem Rechenbeispiel bloß um eine Orientierungshilfe. Ich kenne niemanden, der über einen Zeitraum von 30 Jahren stets eine exakte Rendite von 7 % eingefahren hat. Für den breiten Markt ist das wenig repräsentativ, aber eben eine Orientierungshilfe. Allerdings zeigt dieses Rechenbeispiel, was langfristig orientiert Pi mal Daumen möglich sein kann. Zumindest, wenn man frühzeitig mit dem Sparen und Investieren für die gesetzliche Rente anfängt.

Im Endeffekt ist die Kernbotschaft daher: Das Rentenniveau ist gering, private Vorsorge mit Rendite kann sich jedoch lohnen. Jetzt liegt es an dir, eigene Rechenbeispiele aufzustellen, um deinen Weg zu finden. Beziehungsweise aus der Theorie Praxis werden zu lassen.

