INCYTE (Update) - Biotech-Aktie fräst sich durch

Incyte Corp. - WKN: 896133 - ISIN: US45337C1027 - Kurs: 99,735 $ (NASDAQ)

Während bei der Aktie von Amgen noch weitere Tiefs entstanden, war das Timing bei der antizyklischen Idee bei Incyte im November 2020 deutlich besser. Die Aktie notierte nur kurzzeitig schwächer, verteidigte die Unterstützungszone um 80 USD aber klar und deutlich. Nach einer ersten Erholung bis an den EMA50 Woche sprang die Aktie zum Jahreswechsel über den mittelfristigen Abwärtstrend und lieferte somit auch ein prozyklisches Kaufsignal. In der Vorwoche klopften die Bullen bereits am Widerstand bei 98,47 USD an. Zum Start der neuen Handelswoche springt der Biotech-Titel über diese Marke.

Damit wäre aus charttechnischer Sicht auch das letzte Aufwärtsziel bei 110,25 USD aktiviert. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Wichtig ist es nun vorrangig, das Risiko zu reduzieren. Eine Stoppanhebung wäre beispielsweise unter das Zwischentief bei 89,32 USD möglich. Diese Stoppmarke könnten auch Neueinsteiger verwenden, das Chance-Risiko-Verhältnis ist gegenüber der Situation im vierten Quartal 2020 aber nicht mehr vergleichbar.

Fundamental könnte Analysten zufolge 2021 das Jahr des Durchbruchs werden. Denn Incyte dürfte die Gewinnzone erreichen. Erwartet wird ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD. Dieses könnte 2022 auf 4,20 USD je Aktie steigen. 2024 erwarten Analysten ein Ergebnis von 6,72 USD je Aktie. Die KGVs liegen bei 35 und 24, die KUVs bei 7,7 und 6,4. Damit geht die fundamentale Bewertung für einen Biotech-Titel in Ordnung.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,53 2,82 3,38 Ergebnis je Aktie in USD -1,55 2,84 4,20 Gewinnwachstum - 47,89 % KGV - 35 24 KUV 8,6 7,7 6,4 PEG neg. 0,5 *e = erwartet

Incyte-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)