Independent hebt Ziel für Lufthansa auf 10,10 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 9,00 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das vierte Quartal der Fluggesellschaft sei erneut schwer von der Corona-Pandemie belastet gewesen und hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich sei es aber besser als vom Markt erwartet ausgefallen. Er senkte daher seine Ergebnis-Prognose (EPS) für 2021, hob sie jedoch für 2022 an. Verbesserungen seien in Sicht, angesichts des Kursanstiegs der vergangenen Monate sei viel davon aber auch schon eingepreist./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 10:10 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.