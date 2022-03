INDEX-MONITOR: Daimler Truck und Hannover Rück im März im Dax erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Daimler Truck startet in der Dax -Familie durch: Dem vom ehemaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer gelang nur knapp zwei Monate nach seiner Erstnotierung der Sprung in den MDax . In Kürze erwarten Index-Experten nun bereits den Aufstieg in den deutschen Leitindex. Zugleich hat auch der Versicherer Hannover Rück sehr gute Chancen auf einen Aufstieg vom MDax in den Dax.

Der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo wird über mögliche Wechsel am Donnerstagabend, 3. März, informieren. Etwaige Änderungen werden am 21. März wirksam.

Mit einem Börsenwert nach Streubesitz von circa 13,3 Milliarden Euro gilt Daimler Truck als offensichtlicher Aufsteiger. Zudem sollte Hannover Rück ebenfalls einen Platz im Dax ergattert haben, sagte Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel.

Nach wie vor ist es entsprechend den Berechnungen der Index-Experten Thorißen und Yohan Le Jallé von der Societe Generale zufolge der Konsumgüterkonzern Beiersdorf , der seinen Platz für Daimler Truck räumen muss. Für Hannover Rück sieht Thorißen allerdings den Essenslieferanten Delivery Hero absteigen, während Le Jallé das Energieunternehmen Siemens Energy im MDax zurückerwartet.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/he