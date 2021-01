Indexverläufe seit Jahresbeginn 2021: Nichts Halbes und nichts Ganzes

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.432,87 Pkt (XETRA)

Bezugspunkt ist die 100 % Marke. Ein Wert von 97,06 % für den in gelb dargestellten DAX bedeutet, dass der DAX seit Jahresbeginn 2,94 % verloren hat. Der Dow Jones verliert 2,18 %, der Nasdaq100 steht Plusminusnull. Ich habe mir hier erlaubt die Realtimetaxen besagter Indizes zu verwenden. Die ersten beiden großen Leitzinsentscheide (EZB und FED) liegen hinter uns, in der US Politik gab es eine Staffelstabweitergabe von Donald Trump an Joe Biden und derzeit läuft die Earningsseason auf Hochtouren.

Achja, zuletzt gab es bei kleineren US Aktientiteln gehäuft Shortsqueezes, initiiert durch US Privatanleger.

all9

Der "Angst & Gier" Sentimentindikator ist auf 38 Punkte abgefallen. Andere Sentiment- und Marktbreiteindikatoren stehen hingegen in Extrembereichen. Beispielsweise die Put/Call Ratio auf US Aktien. Die stark niedrigen Werte der Ratio zeigen auf, dass am Markt vor allem Calls gehandelt werden, aber wenig Puts. Man scheint sich sicher zu sein, man sichert Aktienportefeuilles nicht mit Puts ab.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)