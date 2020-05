Indien öffnet Alkoholläden wieder - und Leute ignorieren Regeln

NEU DELHI (dpa-AFX) - In Indien haben viele Alkoholgeschäfte erstmals wieder geöffnet - und nur wenige Stunden danach mussten einige schon wieder schließen. Der Ansturm war nach mehr als fünf Wochen Pause so groß, dass sich vor den Läden lange Schlangen bildeten und Leute Abstandsregeln ignorierten. Polizisten schlugen teils mit Stöcken zu, um Ordnung zu schaffen, wie Fernsehbilder und Internetvideos zeigten sowie Medien berichteten.

Neben der Aufhebung des Alkoholverkaufsverbots am Montag gab es weitere Lockerungen der strikten Maßnahmen gegen die Corona-Seuche im 1,3-Milliarden-Einwohner-Land. Während der Ausgangssperre war laut örtlichen Medien auch der Alkohol-Schwarzmarkt aufgeblüht. Zudem drängten viele Bundesstaaten darauf, wieder Alkohol zu verkaufen, denn dies ist eine wichtige Einnahmequelle - eine, die sie besonders jetzt im Corona-Kampf gut gebrauchen können. In Indien gibt es nach offiziellen Angaben mehr als 42 000 Covid-19-Fälle und mehr als 1300 sind bereits an der Lungenkrankheit gestorben./asg/DP/stw