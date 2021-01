Indien will bis Juli rund 300 Millionen Menschen gegen Corona impfen

NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien hat mit dem Versand von Millionen Corona-Impfdosen in große Städte begonnen. Damit soll am Samstag die laut Premierminister Narendra Modi "weltgrößte Impfaktion" beginnen. Zunächst sollen nach Behördenangaben 30 Millionen Mitarbeiter vor allem im Gesundheitsbereich gepikst werden. Dann sollen bis Juli 270 Millionen Menschen über 50 Jahre sowie Risikogruppen an die Reihe kommen. Damit wären im Sommer rund ein Viertel der 1,3 Milliarden Einwohner Indiens, dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt, geimpft. Nach Angaben von Luftfahrtminister Hardeep Singh Puri wurden am Dienstag 5,65 Millionen Impfdosen vom weltgrößten Impfstoffhersteller Serum Institute in der Stadt Pune in die Hauptstadt Delhi sowie in zwölf weitere Metropolen transportiert.

In Indien werden nach örtlichen Angaben rund 60 Prozent der Impfstoffe weltweit hergestellt. Viele der Impfstoffe gehen in ärmere Länder - für diese Staaten werden die Produkte aus Indien auch jetzt von großer Bedeutung sein.

Für die Impfaktion hat Indien Zehntausende Menschen trainiert und die Impfstoffverteilung in Übungsrunden durchgespielt. Das Land stützt sich dabei auch auf seine Erfahrungen mit regelmäßigen Impfkampagnen etwa gegen Polio. Das große Land mit einem schwachen Gesundheitssystem steht aber - wie etliche andere ärmere Länder auch

- vor großen Herausforderungen, etwa bei der Einhaltung der

Kühlketten.

In Indien wurden bisher mehr als 10,4 Millionen Corona-Infektionen verzeichnet. Nur in den USA gab es bislang mehr Fälle./asg/DP/jha