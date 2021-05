Indus Holding bekräftigt Prognose - höheres operatives Ergebnis

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding hat trotz anhaltender Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie ihr operatives Ergebnis gesteigert. So legte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 16 Millionen auf 25 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bergisch Gladbach mitteilte. Dabei konnte sich der Maschinen- und Anlagenbau überproportional verbessern, auch die Metalltechnik entwickelte sich den Angaben zufolge positiv. Zudem profitierte das Unternehmen von Kostensenkungen. Der Umsatz der Holding lag mit 400,4 Millionen Euro geringfügig unter dem Vorjahresniveau.

Die Jahresprognose bestätigte Indus. Die Rahmenbedingungen blieben unsicher, erklärte der Konzern mit Blick auf die Corona-Pandemie sowie zunehmenden Lieferengpässen in einzelnen Branchen sowie gestiegenen Materialpreisen./nas/stk