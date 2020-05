Indus Holding veranstaltet Online-Hauptversammlung am 13. August

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Hauptversammlung der Beteiligungsgesellschaft Indus Holding wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie nun als reine Online-Veranstaltung am 13. August stattfinden. Das teilte die im Nebenwerteindex SDax notierte Industrieholding am Freitag in Bergisch Gladbach mit. Das ursprünglich für den 20. Mai geplante Aktionärstreffen war wegen der Corona-Krise abgesagt worden.

Im Zuge der Verschiebung der Hauptversammlung teilte Indus Holding zudem mit, dass die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2020 auf den 6. August vorgezogen werde.