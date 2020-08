Indus lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Beteiligungsfirma Indus Holding AG (ISIN: DE0006200108) wird an diesem Donnerstag ihre virtuelle Hauptversammlung durchführen. Indus will eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 1,50 Euro. Damit wird die Ausschüttung um knapp 47 Prozent reduziert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,75 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,60 Prozent.

Der Umsatz der Indus Gruppe ging in den ersten sechs Monaten um 11,7 Prozent auf 774,2 Mio. Euro zurück, wie am 6. August berichtet wurde. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei -18,3 Mio. Euro (Vorjahr: +66,5 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug -39,3 Mio. Euro nach einem Plus von 37,7 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Verlässliche Ausblicke sind in der derzeitigen Gemengelage nicht möglich, wie Indus bei Vorlage der Halbjahreszahlen weiter berichtete. „Dennoch haben wir uns entschieden, unseren Aktionären zum jetzigen Zeitpunkt eine Orientierung zu geben und eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu veröffentlichen“, so Indus-Chef Johannes Schmidt. „Stand heute rechnen wir mit einem Umsatz im Bereich von 1,45 bis 1,6 Mrd. Euro und einem operativen Ergebnis im Bereich von 0 bis 20 Mio. Euro.“

Zur Indus-Gruppe gehören aktuell 47 mittelständische Unternehmen, die in fünf Geschäftssegmenten tätig sind. Der Konzern wurde 1989 gegründet. Größter Einzelaktionär ist die Versicherungskammer Bayern mit einem Anteil von 19,4 Prozent.

