Industrie in Euro-Zone holt kräftig auf - aber noch unter Vorkrisen-Niveau

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Industrie im Euro-Raum holt dank der Lockerungen in der Corona-Krise auf und fährt ihre Produktion spürbar hoch.

Die Betriebe stellten im Juni 9,1 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von zehn Prozent gerechnet, nach plus 12,3 Prozent im Mai. Wegen der Virus-Pandemie ist die Industrie aber noch weit von der Normalität entfernt. So lag die Produktion 12,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Trotz des Aufholprozesses hat die Branche das Vorkrisen-Niveau noch nicht wieder erreicht. So lag die Produktion der Industrie (ohne Bau) noch gut elf Prozent unter dem Stand von Februar und damit vor der Corona-Krise.