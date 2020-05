Industriekonzern Aptargroup zahlt Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Aptargroup Inc. (ISIN: US0383361039, NYSE: ATR) wird am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 36 US-Cents je Aktie an die Aktionäre auszahlen. Record date war der 29. April 2020.

Auf das Jahr gerechnet werden somit 1,44 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 103,73 US-Dollar (Stand: 19. Mai 2020) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,39 Prozent. Die Aptargroup ist ein Hersteller von Produkten für die Kosmetik- oder auch Pharmaindustrie. Hierzu gehören Verschlüsse, Aufbewahrungsbehälter oder auch Spraydosen. Der Umsatz lag im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 bei 721,55 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 744,46 Mio. US-Dollar) bei einem Ertrag von 55,25 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 63 Mio. US-Dollar), wie am 30. April 2020 berichtet wurde. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 9,95 Prozent im Minus (Stand: 19. Mai 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,7 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de